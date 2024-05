Subiu para 147 o número de mortes em decorrência das enchentes causadas pelas grandes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul desde 30 de abril. A informação é do boletim das 9h divulgado pela Defesa Civil do estado nesta segunda-feira (13/5). Além disso, o cenário trágico já afetou mais de 2,1 milhões de pessoas que moram no estado.

De acordo com o boletim, 447 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul são assolados pelas chuvas e enchentes. Há 538.241 pessoas desalojadas e 80.826 em abrigos. O número de feridos subiu para 806 e o de desaparecidos atingiu a marca de 127.

Foram resgatados 76.470 pessoas e 10.814 animais. A Defesa Civil informa que estão empenhados nos resgates 27.651 pessoas da instituição, 4.405 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.