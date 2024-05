Moradores do município gaúcho Caxias do Sul relataram terem sentido tremores de terra na madrugada desta segunda-feira (13/5)

Em meio às inundações no Rio Grande do Sul, moradores do município gaúcho Caxias do Sul relataram terem sentido tremores de terra na madrugada desta segunda-feira (13/5). O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul afirmou que atendeu vários chamados sobre o assunto e orientou a população. A corporação alertou que em caso de rachaduras em paredes ou vigas de prédios, a orientação é sair imediatamente do local, por causa do risco de desabamento.

Gente tremor de terra e estouros Caxias do Sul Universitário quem tiver mais notícias pic.twitter.com/l1yW6CVO0L — Fabio Langer?????????????? (@fabiolanger) May 13, 2024

Segundo a prefeitura, um deslizamento de terra no prédio da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul matou um funcionário no domingo (12/5). Luciano Henrique Santos Lacava, 49 anos, morreu soterrado. O prefeito Adiló Didomenico lamentou o trágico acontecimento.



"Muito difícil o que aconteceu, é tudo que vinhamos lutando até agora, proteger vidas e hoje tivemos esta fatalidade. Junto com a perda deste servidor, perdemos a principal resposta do município de enfrentamento deste quadro de desastre ambiental. Todo nosso complexo de britagem está isolado, a usina de asfalto destruída e não é de um dia pro outro que vamos conseguir reverter", disse o prefeito.





Caxias do Sul soma oito mortes em consequência de deslizamentos causados pelas chuvas. Uma mulher, moradora de Galópolis, continua desaparecida.

Ao todo, 145 pessoas morreram no Rio Grande do Sul. As inundações causadas pelas fortes chuvas que atingem o estado também deixaram 806 feridos e 132 desaparecidos. Outros 81.200 gaúchos foram encaminhados a abrigos públicos e 538.743 estão desalojados.



Previsão e riscos

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta segunda-feira (13/5) indica a passagem de uma nova frente fria mais intensa sobre a região Sul, incluindo a possível formação de um ciclone extratropical nas proximidades da costa, o que pode causar o incremento dos ventos do setor leste. Nos dias seguintes, esta frente fria e o posterior ingresso de uma massa de ar frio e seco irá causar queda nas temperaturas e possibilidade de chuva na próxima semana. As rajadas de vento seguirão soprando do setor sul e dificultando o escoamento das águas.

Atualmente, os rios Taquari, Caí e Sinos continuam em recessão. Por conta da velocidade e direção dos ventos, existe uma situação de estabilidade com leve tendência de subida no nível do rio Guaíba. No entanto, ao longo dos próximos dias, a volta da chuva para a região metropolitana e norte do Rio Grande do Sul pode aumentar o volume de água que chega nesse rio.

Conforme a previsão, a chuva volumosa deve atingir as bacias hidrográficas mais próximas à região metropolitana de Porto Alegre, como as dos rios Gravataí, rio dos Sinos e rio Caí. Além disso, ao longo dos próximos dias, a posição dos ventos na Lagoa dos Patos dificultará o escoamento das águas, aumentando o risco de inundação dos municípios na região de Pelotas, Rio Grande e arredores.