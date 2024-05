A zona rural do município de Gentil, região Norte do Rio Grande do Sul, foi atingida por um tornado neste sábado (11/5). Imagens do fenômeno foram registradas por moradores e divulgadas nas redes sociais. Não há registros de feridos. O estado enfrenta uma onda de destruição em meio as fortes chuvas e inundações que já deixaram ao menos 136 mortos.

Uma frente semi-estacionária acompanhada de um centro de baixa pressão está sobre o Rio Grande do Sul, favorecendo o novo episódio de instabilidade que soma elevados volumes de chuva em algumas regiões, como a Serra e o Litoral Norte, explica o MetSul.

Além disso, nas redes sociais, o meteorologista Piter Scheuer disse que esse fenômeno atmosférico foi proporcionado pela formação de uma “supercélula”. Segundo explica, é normal acontecer tornado no Sul do Brasil, onde há todos os “ingredientes” para sua formação, como, por exemplo, um sistema de baixa pressão e um fluxo intenso de ar quente e úmido que chega da região da Amazônia.

Foram confirmadas 10 novas mortes desde sexta-feira (10/5) e o número pode crescer nos próximos dias, uma vez que há 141 desaparecidos, segundo a Defesa Civil gaúcha. Os mortos estão em 44 cidades, conforme a Defesa Civil, e há 756 feridos. Gaúchos têm buscado refúgio com parentes ou amigos em outros estados, como Santa Catarina.

Conforme o boletim das 9h de hoje, também há 71 mil pessoas em abrigos montados para socorrer as vítimas que não têm para onde ir - mais de 3.000 abrigados a mais do que no dia anterior. Dos 497 municípios gaúchos, 444 acabaram afetados pela tragédia.

Também são ao menos 303 mil pontos sem energia (o número é maior, porém a RGE Sul não informou a quantidade de pontos na manhã desta sexta) e 208 mil imóveis continuam sem água no estado.