Um mapa de Porto Alegre, em 1840, que mostra a construção da cidade as margens do Rio Guaíba, viralizou nas redes sociais ao mostrar que a expansão da área urbana ao longo dos anos, com aterramento das margens do rio, é exatamente a região atingida pelas enchentes. Novas chuvas podem atingir o estado e a região metropolitana.

À esquerda, Porto Alegre em 1840. À direita, a mesma cidade após sucessivos aterros do Rio Guaíba, expansão urbana e especulação imobiliaria. Em vermelho, as áreas que o rio está tomando de volta. Se retirar as áreas "invadidas" pela água em vermelho vc observa o mapa de 1840... pic.twitter.com/VBbX9yhrK4 — História com Palavrão ???????????????????????????????????????????????????????? (@damottaff) May 11, 2024

Se retirar a área que a água subiu e afetou a população local, marca quase perfeitamente os limites originais do município.

Na postagem, imagens dos locais aterrados foram atingidos por enchentes em 1941 - data da ´maior enchente da capital gaúcha até então.

O perfil alega que atualmente a capital do Rio Grande do Sul tem dois terços de sua área construídos sobre locais que foram aterrados nas últimas décadas.

Até o momento a Defesa Civil gaúcha já confirmou 143 mortes, número que deve subir nos próximos dias, já que 131 pessoas ainda estão desaparecidas. Mais de meio milhão de pessoas estão desalojadas, estando hospedadas na casa de amigos ou parentes.