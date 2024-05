Voluntários em atendimento a animais resgatados das enchentes no Rio Grande do Sul fazem gestos e gritam contra a Rede Globo

O repórter Eduardo Paganella da RBS, filiada da Globo no Rio Grande do Sul, decidiu encerrar uma entrada ao vivo neste sábado (11/5), em Canoas, quando voluntários começaram a gritar "Globo lixo!". As chuvas que atingem a região já deixaram 136 mortos e número deve aumentar nos próximos dias.

Leia: PF remove cerca de 3 mil armas do aeroporto de Porto Alegre

O repórter conversava com um organizador de um local em que animais vitimados pela tragédia eram atendidos quando alguns voluntários puxaram gritos contrários a rede de televisão.

Ainda há rebanhos inteiros debaixo d'água: o sofrimento dos animais em meio às inundações no Rio Grande do Sul

Pouco depois, ele encerrou a passagem ao vivo e disse que depois voltaria para conversar com as pessoas. As imagens passaram a serem divulgadas por políticos de extrema-direita nas redes sociais.