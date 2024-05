Presidente lamentou a morte de mães e filhos na tragédia do Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhou uma mensagem neste domingo de Dia das Mães (12/5), lembrando a tragédia que atinge o Rio Grande do Sul desde o final de abril. As chuvas e enchentes já mataram 143 pessoas e quase 5% dos gaúchos estão desalojados.

Lula classificou o evento climático extremo como uma das maiores tragédias ambientais da história do país. “Hoje, eu quero homenagear todas as mães brasileiras, mas quero deixar uma mensagem de solidariedade para as mães do Rio Grande do Sul, vítimas de uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil. Vocês não estão sozinhas”, disse.

O presidente ainda frisou que a melhor maneira de “honrar a memória daqueles que se foram” é o trabalho conjunto para reconstruir o estado. “Estamos juntos para recuperar e reconstruir o que foi destruído, cidades, casas, pontes, rodovias. Mas sabemos que nem tudo poderá ser recuperado. Mães perderam seus filhos, e filhos perderam suas mães”, lembrou o presidente.

Na noite desse sábado (11/5), o governo federal publicou uma medida provisória abrindo crédito extraordinário de R$ 12,1 bilhões para que os órgãos da União possam executar ações necessárias no atendimento aos municípios afetados pelas enchentes.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, os recursos disponibilizados ao Rio Grande do Sul já somam mais de R$ 60 bilhões. O governo ainda destaca que os valores são voltados para ações emergenciais e que recursos para a reconstrução serão definidos em um momento posterior.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), coordenador da Sala de Situação que acompanha o estado gaúcho, disse que as medidas são necessárias frente às “dificuldades que não podem ser totalmente dimensionadas”.



“O crédito extraordinário é uma das medidas do governo para não comprometer o orçamento dos ministérios, que já está em execução, e para garantir o atendimento e a retomada do Rio Grande do Sul. Esse é um dos primeiros passos para fazer com que os recursos cheguem o quanto antes aos governos municipais e estadual, mas também para as pessoas, para o comércio, para as empresas”, explicou.

Veja o pronunciamento do presidente Lula

"Meus amigos e minhas amigas, hoje é dia de lembrar com muito carinho daquelas, que mesmo a distância, estão sempre ao nosso lado. Aquelas que nos deram a vida, e nos dariam quantas vidas tivessem.

Hoje, eu quero homenagear todas as mães brasileiras, mas quero deixar uma mensagem de solidariedade para as mães do Rio Grande do Sul, vítimas de uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil. Vocês não estão sozinhas.

Estamos juntos para recuperar e reconstruir o que foi destruído, cidades, casas, pontes, rodovias. Mas sabemos que nem tudo poderá ser recuperado. Mães perderam seus filhos, e filhos perderam suas mães.

A melhor maneira de honrar a memória daqueles que se foram é trabalharmos juntos com aquilo que o povo brasileiro tem de melhor, o espírito de união, a solidariedade e o amor ao próximo.

Neste dia de hoje, nossa gratidão àquelas que não nos deixam jamais perder a fé e a esperança. O meu abraço carinhoso e afetuoso a todas as mães do nosso Brasil."