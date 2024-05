Morreu neste domingo (12/5) a deputada federal Amália Barros (PL-MT), internada dia 3 de maio devido a complicações sofridas em uma cirurgia para retirar um nódulo no pâncreas. Amália havia passado por três cirurgias devido a complicações depois da primeira intervenção cirúrgica.

Amália era jornalista de formação e tinha 39 anos. Aos 20, perdeu a visão do olho esquerdo por toxoplasmose. No Congresso Nacional, conseguiu aprovar a Lei. 14.126/2021, que classificou a visão monocular como deficiência sensorial e deu às pessoas com visão de um olho só os mesmos direitos e benefícios previstos para pessoas com deficiência.





Amália Barros era vice-presidente do PL Mulher e deputada federal por Mato Grosso, desde 2022.

Amália era amiga íntima da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que comandou corrrentes de oração pela deputada federal.

Na última quinta-feira, ela foi submetida a uma radiointervenção e seguiu no CTI do Hospital Vila Star, em São Paulo, onde também está internado o ex-presidente Jair Bolsonaro, em tratamento de uma erisipela e uma obstrução intestinal que o persegue desde a facada que levou em Juiz de Fora, na campanha eleitoral para as eleições de 2018.

Bolsonaro (PL) usou o X (Antigo Twitter), na manhã deste domingo (12/5), para lamentar a morte da deputada. "Deus, em sua infinita bondade, a receba e conforte seus familiares e amigos", disse Bolsonaro.







- Com muita dor informo o passamento da nossa amiga e irmã Deputada Federal Amália Barros de Mato Grosso.



- Deus, em sua infinita bondade, a receba e conforte seus familiares e amigos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 12, 2024

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) também comentou a morte de Amália. "Recebi com tristeza a notícia do falecimento da Deputada Amália Barros. Apesar das divergências político-ideológicas, nossa relação sempre foi marcada pelo respeito."