Como a tragédia no Rio Grande do Sul demonstrou, a indiferença custa caro, levando à perda de vidas e gerando calamidades sem precedentes.

O número de mortos da tragédia de inundações que as chuvas e rompimentos de barramentos causaram no Rio Grande do Sul chegou a 143, informação confirmada pela Defesa Civil do estado, na manhã deste domingo (12/05). Um total de 537.380 pessoas está desalojada, ou seja, tiveram de deixar as suas moradias. Isso ultrapassa 4,5% da população do estado (11,5 milhões).

Ao todo, são 446 municípios afetados com inundações, desabamentos e enxurradas. Os abrigos públicos estão lotados e já somam 81.170 refugiados. O número de mortes pode aumentar devido a chuvas persistentes e alertas de novas inundações. Pelo menos 125 pessoas estão desaparecidas.

O município com mais mortes é Eldorado do Sul, com 25 vítimas fatais confirmadas e identificadas, seguido por Porto Alegre (13) e Canoas (13). O nível do rio Guaíba vinha caindo desde o dia 9/05 e voltou a subir neste domingo (12/05), a partir das 7h, mas ainda em elevação gradual, segundo monitoramento da defesa civil estadual.

O governo do estado calcula que 2.115.704 pessoas foram diretamente atingidas pelo desastre até o momento, o que passa dos 18% da população do Rio Grande do Sul. Se fosse em Minas Gerais a mesma proporção seria de 3,6 milhões de atingidos (como se fosse Belo Horizonte, Betim e Contagem juntos). Já são 806 feridos.

Os resgate continuam com ações do governo do RS, da União, de outros estados e por voluntários. Segundo o balanço oficial, 76.399 pessoas e 10.555 animais foram resgatados. O corpo de socorristas chega a 27.589 pessoas.

"A Defesa Civil do Estado orienta as pessoas a verificar se seus nomes constam na lista de desaparecidos. Se constar, a orientação é procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para verificação e regularização dos dados, com a retirada do nome da lista de desaparecidos", informou o órgão.

Devido às fortes chuvas que causaram estragos em diversas cidades do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil estadual tem atuado para atender a população afetada e garantir a segurança das pessoas. Ou seja, a razão é de que um socorrista consiga resgatar em média quase três pessoas (2,7).

São 4.398 viaturas empenhadas, 41 aeronaves e 340 embarcações, de acordo com o balanço estadual. Para aumentar o nível de prevenção, as pessoas podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.

Para ter acesso ao serviço por WhatsApp, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando aqui. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples "Oi". Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.