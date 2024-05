Uma rua de Gramado (RS), desmoronou nesse domingo (12/5) depois de chuvas fortes atingirem o município gaúcho.

De acordo com a Prefeitura de Gramado, moradores da rua Henrique Bertolucci, no bairro Piratini, tiveram que evacuar a região por risco à segurança. Não houve relatos de desmoronamento de casas.

Além do bairro Piratini, os bairros Três Pinheiros, Centro, Bavária, Planalto, Várzea Grande e Alto da Viação Férrea também foram evacuados, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Localidades das linhas Quilombo, Serra Grande, Estrada do Moreira, Bonita e Morro Redondo também estão sob aviso.

No último boletim divulgado pela administração municipal, na noite de sábado (11/5), 751 moradores estavam desalojados, acolhidos em casas de amigos ou familiares, e outros 223 estão em abrigos da cidade.

Consequências



O Rio Grande do Sul enfrenta temporais há mais de 10 dias e já causou 147 mortes, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil do estado nesta segunda (13). Em Gramado, sete pessoas morreram vítimas de deslizamentos de terra e 974 pessoas estão fora de casa, conforme o último boletim divulgado pela prefeitura de Gramado, na noite de sábado (11/5).