A Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais prendeu nesta segunda-feira (13/5) em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, dois homens de 45 anos e outro, de 29, que estavam saqueando residências, além de roubar voluntários e equipes de resgate.

Os militares mineiros, que estão apoiando as forças de segurança da cidade, flagraram a retirada de objetos de uma das residências afetadas pelas enchentes após o recebimento de denúncia anônima. Além disso, ao realizar busca pessoal, os policiais encontraram com eles armas, munições e celulares.

O trio, segundo a polícia, já se tornou conhecido pelos saques em áreas alagadas no Rio Grande do Sul. Também chamados de "piratas", eles têm não só invadido residências, como simulado pedidos de socorro. Quando voluntários ou equipes de resgate se aproximavam, eles atacavam, roubando barcos, jet skis e equipamentos.



Tragédia no Rio Grande do Sul



Em boletim divulgado às 9h desta segunda-feira, a Defesa Civil do estado informou que subiu para 147 o número de mortes em decorrência das enchentes causadas pelas chuvas que assolam o Rio Grande do Sul desde 30 de abril. O cenário trágico já afetou mais de 2,1 milhões de pessoas que moram no estado.



Conforme o documento, 447 dos 497 municípios do estado são assolados pelas chuvas e enchentes. Há 538.241 pessoas desalojadas e 80.826 em abrigos. O número de feridos subiu para 806, e o de desaparecidos atingiu a marca de 127.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, também nesta segunda, que anunciará ações de auxílio para pessoas físicas no Rio Grande do Sul. Segundo o petista, a ajuda será para as pessoas reporem parte das perdas advindas das enchentes. Os detalhes serão informados nesta terça (14/5).