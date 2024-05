O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (13/5) que anunciará ações de auxílio para pessoas físicas no Rio Grande do Sul diante da tragédia decorrente das fortes chuvas que assolam o estado. Segundo o petista, a ajuda será para as pessoas reporem parte das perdas advindas das enchentes. Os detalhes serão costurados nesta terça (14/5).

“Amanhã vamos preparar uma reunião. Eu estava com intenção de ir ao Rio Grande do Sul mas a pedido do Haddad e Rui Costa quero anunciar uma série de medidas para pessoas físicas. Ou seja, o recurso para que as pessoas que perderam suas coisas, que precisam comprar alguma coisa recebam recursos da União. Para que as pessoas possam começar a repor parte daquilo que perderam e [ver] a questão do que pode ser feito pelo Ministério do Trabalho, pelo ministério da Previdência, pelo Fundo de Garantia. Ou seja, vamos tomar uma decisão conjunta”, relatou.

Lula disse ainda que retornará ao Rio Grande do Sul na quarta-feira e que o governo “não vai descansar enquanto o RS não estiver 100% de pé”.

“Pretendo, na quarta, ir no Rio Grande do Sul para, junto com você, fazer o anúncio das novas medidas que vamos tomar para ajudar as pessoas físicas. Só para você saber que não vamos descansar enquanto o RS não estiver 100% de pé, vendendo e emprestando o orgulho do povo gaúcho para o Brasil inteiro”, afirmou.

Reunião ministerial



Lula convocou para as 17h desta segunda-feira (13/5) uma reunião ministerial para discutir novas medidas de auxílio ao Rio Grande do Sul. O encontro ocorrerá no Palácio do Planalto.

“Hoje estou convocando uma reunião extraordinária com todos os ministros para que a gente discuta a atuação do governo para resolver os problemas mais graves que nós estamos vendo pela imprensa, pela TV, por conversa, que é a questão dos abrigos, de milhares de pessoas que precisam dos abrigos, que estão fora de casa e que precisam de acolhimento”, apontou o presidente em reunião com Eduardo Leite e representantes do Senado, Câmara e STF.

“Então nós vamos ver como poderemos participar e vamos te ligar para que possamos trabalhar junto com as forças do Estado que cuidam disso para que a gente possa dar o melhor tratamento possível às pessoas que estão em abrigo. Eu já fiquei em abrigo, minha casa já encheu de água. Eu sei o que as pessoas passam sem poder sequer trocar de roupa”, relatou.

Lula destacou ainda que o governo trabalha de modo unido com os demais Poderes para auxiliar o Rio Grande do Sul e evitar entraves burocráticos.