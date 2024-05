O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma “melhora gradativa” na infecção de pele que o levou a ser internado em São Paulo, segundo o boletim médico do Hospital Vila Nova Star, desta segunda-feira (13/5). As informações, divulgadas pelo Estadão, constam que Bolsonaro está “clinicamente estável” e “sem febre”, mas ainda não possui uma previsão de alta.

Bolsonaro participava de um evento do Partido Liberal em Manaus, capital do Amazonas, no início de maio, quando foi internado por um caso de “erisipela” - infecção na pele causada por uma bactéria.

O problema de saúde fez com que o ex-presidente cancelasse toda a sua agenda no mês, incluindo uma passagem por Minas Gerais que ocorreria no último final de semana. Os compromissos eram relacionados aos planos eleitorais do PL no estado, que pretende conquistar as maiores cidades mineiras.

No sábado (11/5) em Belo Horizonte, Bolsonaro iria participar do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Bruno Engler (PL), mas o evento foi cancelado devido à internação do ex-presidente.

Na região metropolitana, em Contagem, era esperado uma reunião com o deputado federal Cabo Junio Amaral (PL-MG), que deve representar a legenda na disputa pela prefeitura da segunda maior cidade mineira. Bolsonaro ainda iria ter um encontro com o prefeito Gleidson Azevedo (Novo), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, junto do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG).