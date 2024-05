O corpo da deputada federal bolsonarista Amália Barros (PL-MT) foi enterrado na manhã desta segunda-feira (13) no Cemitério Municipal da Saudade, em Mogi Mirim, São Paulo. Deputados, senadores e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estiveram presentes na cerimônia.

Michelle e Amália eram amigas pessoais. Inclusive, a deputada ocupava o cargo de vice do PL Mulher, hoje liderado pela esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além dela, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também esteve presente. Ontem, ele decretou luto oficial de três dias em memória da parlamentar.

Quem também compareceu ao local foi o filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ele estava ao lado do senador pelo Espírito Santo, Magno Malta (PL-ES), que contrariou a orientação dos médicos e foi ao velório da deputada.

Ele passou por cirurgia no dia 22 de abril para implante de uma prótese no joelho e deveria estar em repouso. O parlamentar foi visto em uma cadeira de rodas, com a perna direita ainda imobilizada.

O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal da Saudade, em Mogi Mirim (SP), cidade onde a deputada nasceu. O pai de Amália também está enterrado no local, que foi escolhido pela mãe da parlamentar. O cortejo com o corpo da deputada foi feito pelas ruas da cidade em um caminhão do Corpo de Bombeiros.