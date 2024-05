Um avião carregado com medicamentos decolou no fim da tarde desta segunda-feira (13/5) do aeroporto da Pampulha

Um avião carregado com medicamentos e produtos médico-hospitalares decolou do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, no fim da tarde desta segunda-feira (13/5), com destino ao Rio Grande do Sul. A doação foi feita pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



Foram enviados cerca de 400 quilos de materiais, como luvas, máscaras e aventais cirúrgicos, bolsas de estomia, agulhas anestésicas, tubos endotraqueais e fraldas. Os itens vão abastecer o Hospital Universitário de Santa Maria.

Em boletim divulgado às 9h desta segunda-feira, a Defesa Civil do estado informou que subiu para 147 o número de mortes em decorrência das enchentes causadas pelas chuvas que assolam o Rio Grande do Sul desde 30 de abril. O cenário trágico já afetou mais de 2,1 milhões de pessoas que moram no estado.

De acordo com o boletim, 447 dos 497 municípios do estado são assolados pelas chuvas e enchentes. Há 538.241 pessoas desalojadas e 80.826 em abrigos. O número de feridos subiu para 806, e o de desaparecidos atingiu a marca de 127.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, também nesta segunda, que anunciará ações de auxílio para pessoas físicas no Rio Grande do Sul. Segundo o petista, a ajuda será para as pessoas reporem parte das perdas advindas das enchentes. Os detalhes serão costurados nesta terça (14/5).