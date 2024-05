Uma mãe e filha foram resgatadas após escreverem um pedido de socorro com batom na varanda de casa, em Eldorado do Sul (RS).Elas escreveram ''Perigo, SOS'' na sacada da casa com batom vermelho. Parte da residência já estava coberta pela inundação.

Em entrevista à TV Globo, Rosângela e Jade Bruckhoff relatam que foram para Porto Alegre após o resgate. Elas estão na casa de familiares e sobrevivem com o que ganham de doações. Ao deixarem a casa, sete gatos e dois cachorros ficaram. No sábado (11), os bombeiros conseguiram resgatar um deles.

''A gente não sabe o que vai ser de Eldorado'', disse Rosângela. Eldorado do Sul foi tomada pelas águas e precisou evacuar totalmente a cidade. Prefeito afirmou que a água alagou 100% do centro da cidade, que está sem energia elétrica, sem água, além do aumento de saques.