A linha de ônibus 3150 (Regina-Lindéia/BH Shopping via Anel Rodoviário), que faz ligação direta entre bairros da Região do Barreiro e o BH Shopping, foi reativada a partir dessa segunda-feira (13), em Belo Horizonte.

Outro detalhe é a possibilidade de os moradores dos bairros Regina e Lindéia acessarem o centro comercial do Barreiro, beneficiando o comércio local. O retorno da operação da linha 3150 foi anunciado pelo prefeito Fuad Noman no final do mês passado.

A linha foi suspensa no início da pandemia, e a reativação era uma demanda da comunidade. Serão disponibilizadas 38 viagens em dias úteis, entre 5h e 21h40, com intervalos de 20 a 30 minutos. O itinerário e o quadro de horário da linha podem ser consultados no portal da Prefeitura.

No início do mês, a PBH extinguiu três linhas do Serviço de Transporte Suplementar de Passageiros da capital. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM). A portaria também anuncia a criação de uma nova linha para atender os usuários.



Leia também: Belo Horizonte passa a ter 648 novos ônibus circulando nas ruas

Desde 4 de maio, as linhas S50 (Caiçara/Nova Vista via UFMG), S81 (Circular Nordeste) e S82 (Circular Nordeste) foram extintas. Também a partir de sábado (4), a linha S84, que faz bairro São Gabriel até o bairro Floresta, via Hospital Belo Horizonte, está em circulação.