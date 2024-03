Já são 648 novos ônibus – todos com ar-condicionado, suspensão a ar e acessibilidade – rodando nas linhas da capital mineira. O número supera, em mais de 220 veículos, a política de melhoria do transporte público prevista na Lei 11.458/23, sancionada pelo prefeito Fuad Nomam. Inicialmente a exigência era a inclusão de 420 coletivos na frota de BH.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), com a entrada dos novos ônibus, a cidade já conta com quase 80% da frota com ar-condicionado e suspensão a ar. A idade média dos veículos, que era de seis anos e oito meses em julho de 2023, caiu para cinco anos e sete meses. Além disso, desde fevereiro, 13 linhas tiveram acréscimo de 54 viagens a mais em dias úteis e nos fins de semana.

O sistema já contabiliza 24.142 viagens nos dias úteis – número que supera a determinação da Lei 11.458/23 –, reduzindo a lotação nos veículos.





Ainda de acordo com a PBH, a partir desta quarta-feira (13/3) mais duas linhas do transporte coletivo da capital passam a contar com mais viagens.

Confira as novas viagens

Linha 51 – O quadro de horários da linha 51 (Estação Pampulha/Centro/Hospitais) terá o acréscimo de duas viagens, nos dias úteis, e a oferta de viagens diretas até o Centro da cidade no período fora do pico, das 9h às 14h55.

Com isso, além de contar com os novos horários de viagem, os passageiros terão novas opções de deslocamento mais rápido entre a Estação Pampulha e o Centro e área hospitalar ao longo do dia.



Linha 513 - A linha 513 (Dandara /Estação Pampulha - via Braúnas) terá um novo horário de viagem às 4h30, atendendo a um pedido da população da comunidade Dandara, registrado por meio do Portal de Serviços da Prefeitura. vai conectar o Bairro Dandara à Estação Pampulha durante os dias úteis. A rota facilita o acesso aos bairros Trevo e Braúnas e também ao Centro de Saúde Trevo.

Novo ponto de embarque

Linhas 5034 e 5036 - As linhas 5034 (Urca/Centro via Confisco) e 5036 (Celso Machado/Centro) já contam com um novo ponto de embarque e desembarque de passageiros. Localizado na Rua dos Guaranis, 590, próximo ao Mercado Central, o novo ponto busca melhorar a acessibilidade para os passageiros destas linhas do transporte coletivo.

A divulgação dessas melhorias foi realizada por meio da distribuição de folhetos (digitais ou impressos) na região e nos ônibus das linhas. Os novos quadro de horários, itinerários e pontos de embarque e desembarque, podem ser consultados no Portal da PBH.