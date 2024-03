O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (13) alerta de chuvas intensas para 73 municípios mineiros localizados nas Regiões do Jequitinhonha, Norte e Nordeste do estado. O volume de chuvas previsto é entre 20 e 30 mm/h com ventos intensos. As áreas estão sob alerta até 10h dessa quinta-feira (14).



A situação é de perigo potencial, com baixo risco de queda de galhos de árvores, corte de energia elétrica e alagamentos.



O Inmet recomenda que moradores da região evitem usar aparelhos eletrônicos ligados na tomada e, em caso de rajadas de vento, não se abrigarem debaixo de árvores.



Veja os municípios sob alerta

Águas Vermelhas

Almenara

Arinos

Bandeira

Berizal

Bertópolis

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Catuti

Chapada Gaúcha

Cônego Marinho

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Bosco

Espinosa

Felisburgo

Formoso

Gameleiras

Ibiracatu

Indaiabira

Itacarambi

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

Juvenília

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Montezuma

Natalândia

Ninheira

Pai Pedro

Palmópolis

Paracatu

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Porteirinha

Riachinho

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubim

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João das Missões

São João do Paraíso

São Romão

Taiobeiras

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia