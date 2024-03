Armas apreendidas em poder do mandante do crime de assassinato.

Um homem, de 40 anos, suspeito de ser o mandante do homicídio de um rapaz, de 33, encontrado na zona rural de Eugenópolis, no Leste do estado, em outubro do ano passado, foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12/3).

Segundo os investigadores, o suspeito é conhecido por ser agiota e tem ligações com o tráfico de drogas. Na prisão do homem, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, resultando na localização de armas, munições e material relacionado com agiotagem.

O delegado Glaydson de Souza, explica que “em razão da atividade de agiotagem, o suspeito realizava cobranças utilizando ameaças, armas de fogo e até mesmo um taco de beisebol contra algumas pessoas da cidade”.

Ele disse, ainda, que a motivação para o crime seria uma dívida que a vítima possuía com o suspeito, que vinha, reiteradamente, realizando cobranças. “Após os executores ceifarem a vida da vítima, enviaram a foto do corpo para o mandante, como forma de confirmar o homicídio, e posteriormente, foram até a casa do mandante e receberam a quantia de R$ 2 mil”.

O suspeito foi levado para o sistema prisional. Os dois executores já estavam presos. Um deles foi detido na última quinta-feira, em uma comunidade no Rio de Janeiro.