Caso Evellyn: mandante do crime disse ter entregue menina a 'terceiros'

Evellyn está desaparecida desde 21 de junho, quando sofreu uma emboscada em um salão de beleza em Sabará (foto: PCMG / Divulgação) O paradeiro de Evellyn Jasmim Machado Acacio, de 8 anos, filha de uma mulher sequestrada e assassinada em 21 de junho deste ano, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ainda é desconhecido. Nesta terça-feira (12/9), o homem apontado como mandante da emboscada sofrida pela menina, sua mãe, Katlyn Oliveira, de 32 anos, e uma amiga dela, Ana Raquel de Brito, de 32 anos, foi preso em São Paulo.

Mãe e filha estavam em um salão de beleza, no Bairro Geraldo Carneiro, quando foram surpreendidas por quatro homens. Imagens de uma câmera de segurança da região flagraram o momento em que Katlyn é vista correndo no meio da rua. Ela é interceptada por um carro e, em seguida, disparos são feitos em sua direção. O corpo dela foi encontrado no Bairro Nações Unidas, também em Sabará.









Durante sua prisão, o suposto mandante do crime, Max Soares Silva, de 37 anos, confirmou que encomendou a morte das mulheres. Em relação a menina, ele afirmou que a entregou para terceiros, e que não sabe de seu paradeiro. A criança é filha de Katlyn e Sildirley Silva Acacio Machado - que está detido na Penitenciária de Francisco de Sá, no Norte de Minas. Conforme a Polícia Militar de Minas Gerais, Max e Sildirley teriam envolvimento com o tráfico de drogas em BH e região.





De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, as investigações sobre a localização da criança ainda estão em andamento. No início de julho, 13 dias depois da garota ser sequestrada, a corporação informou que o caso estava sendo apurado pela Delegacia Especializada de Antissequestro (DAS). Na época, o delegado da Delegacia Especializada de Homicídios de Sabará, Carlos Eduardo Vieira Nunes, afirmou que encontrar Evelyn era “prioridade” da corporação.

Outras prisões

Quatro homens já foram presos suspeitos de envolvimento na emboscada . Dois deles foram encontrados em Belo Horizonte, nos bairros São Gabriel e Alto dos Pinheiros, outro em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, e outro em Ipatinga, no Vale do Rio Doce. Conforme o delegado Nunes, todos os detidos estão envolvidos, de alguma forma, nos crimes. Entre os envolvidos está a proprietária do carro onde estava o corpo de Ana Raquel, encontrado na BR-040, em Contagem.