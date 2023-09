Trabalhadores da limpeza urbana de Contagem fazem paralisação geral

432

A extensão da rota que os garis percorrem também é um problema: Luís estima que os coletores percorrem de 60 a 70 quilômetros por dia correndo atrás dos caminhões (foto: Beto Magalhaes/EM/D.A Press) Os trabalhadores do setor de limpeza urbana de Contagem fizeram uma paralisação geral nesta terça-feira (12/9), depois de quatro dias de atraso no pagamento. De acordo com o diretor do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana de Contagem (Sindi Asseio), Luís Araújo, “são uma série de reivindicações, mas a gota d’água foi o atraso no pagamento”, diz.





O diretor do sindicato calcula que o ideal seria ter, em média, 50 caminhões, mantendo a média de quatro coletores por veículo. “Devia ser 50, mas deve ter uns 20”, estima. Por outro lado, alguns caminhões saem com menos coletores, deixando os funcionários sobrecarregados. “O ideal é quatro coletores por caminhão, mas alguns saem com três ou com dois”, conta.





A extensão da rota que os garis percorrem também é um problema: Araújo estima que os coletores percorrem de 60 a 70 quilômetros por dia correndo atrás dos caminhões. Além disso, a questão financeira preocupa o diretor do Sindi Asseio, porque os trabalhadores têm uma co-participação no pagamento do plano de saúde e sofrem constantemente com lesões físicas por causa do trabalho. “Vivem precisando de ortopedia”, diz.

Ele afirma também que a classe não recebe o vale-alimentação quando não vai trabalhar, mesmo com atestado médico, mas que os trabalhadores contam com o dinheiro do vale para estimar as contas do mês. “Acho que a questão é social”, diz o diretor sobre a remuneração, e completa dizendo que o setor de limpeza urbana merece “um zelo maior”.





Para resolver as questões além do salário, está marcada uma reunião entre o sindicato, a Prefeitura de Contagem e a empresa contratada para realizar o serviço de limpeza no dia 20 deste mês. A reportagem do Estado de Minas procurou a prefeitura e ainda não obteve respostas.

