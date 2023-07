Polícia prende 4° suspeito de envolvimento no sequestro da menina Evelyn

432

Policiais envolvidos nas investigações do sequestro da menina e das duas mortes concederam entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (foto: PCMG/Divulgação )

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na tarde desta terça-feira (4/7), o quarto suspeito de envolvimento no sequestro e desaparecimento da menina Evelyn Jasmim Machado Acácio, de 8 anos, além dos homicídios da mãe dela, Katlyn Oliveira, de 32 anos e da cabeleireira Ana Raquel de Brito, de 32 anos, em Sabará, na Grande BH.





O homem teria envolvimento direto nas mortes e tentou escapar da operação policial feita na manhã de hoje. Ele foi localizado e preso em Ipatinga, no Vale do Rio Doce. Mais cedo, foram cumpridos três mandados de prisão e busca e apreensão em Ribeirão das Neves e BH, nos bairros São Gabriel e Alto dos Pinheiros.





Prioridade é encontrar a menina





“Nossa prioridade é localizar a menina”, disse o delegado Carlos Eduardo Vieira Nunes, da Delegacia Especializada de Homicídios de Sabará.





“Com o cumprimento dos mandados de busca, apreensão e prisão, pudemos coletar várias informações que entendemos ser imprescindíveis para localizar a menor. Vamos analisar todo o material apreendido, todas as informações que chegaram até nós, além do conteúdo repassados pelas pessoas presas, para conseguir localizá-la, que é a nossa prioridade”, reafirmou a delegada Fabíola Oliveira, titular da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS). A DAS investiga o sequestro da menina Evelyn.





Segundo o delegado, todos os quatro estão envolvidos de alguma forma nos crimes de homicídio e sequestro da menina. “Se não foi diretamente, foi indiretamente, auxiliando ou cooperando. A mulher, por exemplo, é proprietária do veículo que foi usado no cometimento dos crimes de homicídio.”





O carro teria sido emprestado para a execução das mortes e para levar um dos corpos de Sabará para Contagem . Um dos homens presos é irmão da dona do veículo. “As investigações estão em andamento e podem ter mais pessoas, não somente essas quatro, envolvidas. Essa é só a primeira fase das investigações”, afirma Nunes.





A polícia trabalha com a possibilidade da menina estar viva.





Envolvimento do ex-marido no crime

O delegado disse ainda que a polícia não descarta a participação do ex-marido de Katlyn e pai de Evelyn nos crimes. Ele está preso, em uma penitenciária de segurança máxima, por outros crimes. “Trabalhamos com todas as hipóteses, mas como se trata de pessoa presa estamos deixando para ouvi-lo em último caso. Existia uma relação conturbada entre eles.”





Nunes afirma que as prisões podem ajudar a solucionar o desaparecimento da menina já que os crimes estão relacionados. Ele revelou ainda que a polícia investiga a hipótese de que a mulher presa hoje trabalhe para o ex-marido de Katlyn.

Entenda o caso

Ana Raquel trabalhava em um salão no bairro General Carneiro, em Sabará. Na quarta (21/6), Katlyn Oliveira, de 32 anos, foi até o local junto da filha, de 8 anos. Um grupo de pessoas invadiu o estabelecimento enquanto as duas estavam no local, agrediram as mulheres e as colocaram em um veículo.





Durante patrulhamento no bairro Nações Unidas, os militares encontraram o corpo de Katlyn caído no meio da via , com exposição de massa encefálica. A vítima portava maconha e o cartão do salão da outra vítima.





Os militares conseguiram imagens de uma câmera de monitoramento que captaram quando a vítima corria no meio da rua e um carro se aproximou dela. Na sequência acontecem os disparos.





A criança que estava no salão junto das vítimas segue desaparecida. A Polícia Civil investiga o caso.