Policiais agridem mulheres com golpes de cassetete durante a 'Feira da Paz'

Imagens mostram momento em que policial agrediu uma das mulheres (foto: Redes sociais)

Uma série de brigas marcaram a “Feira da Paz”, realizada em Leopoldina, na Região Leste de Minas Gerais, nesse fim de semana. Entre elas, está o caso de um grupo de mulheres que alega ter sido agredido por policiais militares. Um vídeo com a denúncia circula pelas redes sociais.

Uma das vítimas conta que havia uma discussão próximo a ela, quando chegaram os militares, todos homens, agindo de maneira violenta. Eles chegaram a usar spray de pimenta e cassetetes. Nas imagens, é possível ver o momento em que um policial acerta uma mulher com um golpe.

O vídeo mostra que houve realmente uma discussão. Os ânimos se acirraram e pessoas que estavam próximas começaram a gritar que estariam filmando o momento em que a polícia teria começado a agredir as mulheres.

A testemunha afirma que um policial começou gritar com uma mulher, que chega a ser agredida por esse militar.

A Polícia Militar divulgou nota sobre o caso. Veja abaixo:

“No dia 09/09/2023, por volta das 2 horas, durante a saída do evento "Feira da Paz", no município de Leopoldina/MG, ocorreram diversos focos de 'brigas generalizadas"', havendo acionamento da Polícia Militar para intervenção. Neste interim, está sendo divulgado, nas redes sociais, um vídeo em que houve a necessidade do uso da força pela Polícia Militar.

Devido ao ocorrido, será realizada apuração, através dos registros institucionais, vídeos e relatos recebidos pela Polícia Militar, no intuito de analisar a legalidade da atuação policial diante dos confrontos ocorridos nesta data. Desde já a Polícia Militar de Minas Gerais se coloca à disposição para esclarecimentos, se mantendo atenta à proteção da vida e na manutenção da ordem pública no município de Leopoldina/MG.”