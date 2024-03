Resgatado, na última terça (12/3), por bombeiros do 4º Pelotão de Três Marias, no Centro-Oeste de Minas Gerais, o corpo de adolescente, de 19 anos, que desapareceu, desde a última segunda-feira, nas águas no lago de Três Marias.

Segundo um homem que acompanhava o adolescente, eles estavam pescando, quando o barco virou. Segundo o homem, única testemunha, ele nadou para a margem, mas seu companheiro de pesca foi para o meio do lago e desapareceu.

O homem chamou o Corpo de Bombeiros, que iniciou as buscas subaquáticas. O corpo foi encontrado às margens da represa a uma profundidade de 1,5 metros.