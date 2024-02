Um homem, de 38 anos, morreu afogado em uma lagoa na tarde deste domingo (25/2), no Centro de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 17h. Ao chegarem no local, a vítima já estava fora da água.

Foram realizadas manobras para tentar ressuscitar o homem, sem êxito. O óbito foi confirmado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ainda segundo a corporação, a vítima era natural de Inhapim, no Vale do Aço. As causas do afogamento não foram informadas.