Armas apreendidas com os suspeitos

Dois homens, de 20 e 22 anos de idade, foram presos e dois menores, ambos de 16 anos, foram apreendidos, suspeitos de atirar contra um adolescente, de 14 anos, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

O crime, cometido no bairro Jardim Ipê, na manhã deste domingo (25), teria sido motivado pela disputa do tráfico de drogas na região.

Segundo o registro policial, os militares foram acionados por vizinhos ao local do crime, que ouviram os disparos de arma. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima caída e com várias perfurações pelo corpo.

O jovem alegou que estava dormindo quando foi surpreendido por quatro pessoas entrando na casa e atirando. Ele disse que não conseguiu identificar os criminosos. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada pelos próprios policiais ao hospital, onde está internada, sob observação. O estado de saúde não foi informado.

Testemunhas conseguiram reconhecer o grupo de suspeitos. Os militares foram até o endereço de um deles, onde a esposa do autor começou a gritar e segurar um dos policiais. Uma filha do casal trancou portas e janelas do imóvel para impedir a entrada dos agentes.

Houve uma discussão e os militares conseguiram acessar o imóvel. Dentro dele, estava toda a gangue suspeita da tentativa de homicídio. As armas supostamente usadas no crime estavam escondidas no terraço da residência.

Durante a abordagem, segundo a PM, um adolescente passou na porta da casa e disse que viu o crime. Ele reconheceu os suspeitos como autores, mas disse que não poderia depor, já que faz parte de uma gangue rival e, caso fosse preso, poderia ser visto como “X-9” dentro da cadeia. O rapaz ainda ficou fazendo brincadeiras com os suspeitos enquanto eles eram presos.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, há na região uma disputa intensa pelos pontos de venda de drogas. Nos últimos dias, a PM registrou uma ocorrência de explosão de granada em um condomínio residencial no mesmo bairro.

A perícia da Polícia Civil esteve no local dos disparos. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia.