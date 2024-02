Dois incidentes com animais na pista, na madruga deste domingo (25/2), interromperam o trânsito em rodovias de Minas Gerais. Os casos foram registrados na BR-040, próximo ao Ceasa, em Contagem, na Grande BH, e na LMG-893, em Formiga, no Centro-Oeste do Estado.

Na BR-040, um caminhão que transportava gado tombou por volta das 3h. Os animais escaparam do veículo e ficaram soltos pela pista. Devido aos riscos, a Via 040, concessionária do trecho, foi acionada e interditou a pista até que os animais fossem recolhidos. O bloqueio durou cerca de uma hora.

Já em Formiga, um motorista atropelou um cavalo e derrubou na pista uma mulher que estava em cima do animal. O caso aconteceu na Zona Rural, próximo ao Trevo do Peixe, na estrada para o Furnastur.

Segundo relato do Corpo de Bombeiros, ocorria uma cavalgada no momento e o motorista contou que se surpreendeu ao ver os animais à sua frente. Ele disse ter tentado frear, mas acertou o animal e a amazona.



Ela ficou ferida, queixando-se de dores no quadril e na cabeça. Foi medicada no local e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Formiga. A rodovia ficou interditada por cerca de uma hora.

O animal ficou sob os cuidados dos amigos da vítima, que também estava na cavalgada. Foi feito um contato com um veterinário e o cavalo foi levado a uma clínica.