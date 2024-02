A alta transmissão da dengue nos primeiros meses de 2024 e a possibilidade de o ano ser o pior da história da doença no estado podem representar apenas o início de epidemias muito mais severas até 2030, se nada for feito em relação ao clima e à saúde. É o que mostra um estudo encomendado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para nortear o combate à doença em cenário de mudanças climáticas.

O levantamento mostra que o calor, as chuvas e a expansão urbana podem agravar em cerca de 180% o volume de casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti na capital mineira. Isso somente levando em consideração os índices de janeiro até a terceira semana epidemiológica de fevereiro, segundo o levantamento ao qual a reportagem do Estado de Minas teve acesso.

Por meio do trabalho intitulado “Análise de vulnerabilidade às mudanças climáticas – Dengue 2030”, encomendado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), o EM preparou um mapeamento com locais onde a projeção mostra possibilidade de ampliação de casos (veja arte). São 69 bairros das nove regionais administrativas, localizados dentro de manchas que abrangem os níveis mais vulneráveis à dengue até 2030.

Além de estudos como a avaliação que projetou os possíveis impactos da dengue até 2030, como forma de se preparar para o combate, a Prefeitura de BH informou que já promove trabalhos de combate e prevenção à doença e ao mosquito transmissor rotineiramente e ao longo de todo o ano, como forma de garantir que as previsões não se confirmem e que a doença esteja dentro do controle.

Por isso, é fundamental ter atenção aos alertas que o estudo traz. Segundo o trabalho, a regional com mais bairros em situação potencialmente crítica é a Oeste, com 13, seguida pela Norte, com 10, e a Noroeste, com nove. Apesar disso, a área de maior abrangência territorial em situação de maior vulnerabilidade para a dengue se estende pela região Noroeste.

Até o boletim divulgado no dia 20 deste mês e usado como base nesse comparativo, as regionais com mais casos confirmados eram a do Barreiro (857), Oeste (784), Nordeste (654), Centro-Sul (576), Venda Nova (502), Noroeste (457), Norte (342), Leste (277), Pampulha (190), sendo 147 casos não localizados.



Fatores de alerta

A análise usa dados como os casos confirmados, concentrações de ovos e larvas do Aedes aegypti, bem como fatores como lixo identificado em terrenos baldios e indicadores sanitários. “O clima, sozinho, não pode explicar toda a história natural das doenças transmitidas por artrópodes, mas é um componente importante”, destaca a análise.

“Os padrões de precipitação podem ter efeito em curto e em médio prazos. O aumento da precipitação tem o potencial de aumentar o número e a qualidade dos locais de reprodução dos vetores, tais como mosquitos. Já os extremos de temperatura podem retardar ou acelerar o desenvolvimento e sobrevivência desses insetos”, indica outro trecho do estudo.

Mais um fator relevante a ser considerado pelas equipes de controle de focos é a pausa entre o momento do evento climático (chuvas intensas) e a explosão populacional do vetor (mosquito da dengue), seguido pela disseminação da doença, segundo o levantamento. “É importante que se considere cerca de 15 dias após o evento climático para que o impacto seja percebido de forma relevante.”

Um dos principais fatores determinantes da sobrevivência do mosquito é a temperatura. “A quantidade e frequência de chuvas também se apresenta como fator relacionado à distribuição do vetor, mas com menor correlação. Isso, pois esse fator define o criadouro, mas esses locais aptos ao desenvolvimento do vetor podem extravasar com o excesso de chuvas, dificultando o estabelecimento e eclosão dos ovos. Em contrapartida, mesmo uma chuva casual pode aumentar a umidade do ar que é um dos fatores que potencializa a eclosão dos ovos”, destaca a análise.



Mais calor e chuvas

O estudo alerta que o aumento do impacto potencial médio para o município, com o passar dos anos, parece estar diretamente ligado à elevação da temperatura mínima e eventos extremos de chuvas.

“A temperatura mínima que seria limitante para o desenvolvimento do vetor (mosquito) atualmente, atinge, no cenário projetado, valores favoráveis ao seu desenvolvimento. As temperaturas serão maiores para todo o município, ampliando as regiões de ocorrência. Momentos onde as precipitações serão mais intensas também favorecem a instauração de criadouros atípicos e a eclosão de ovos, devido ao aumento da umidade relativa do ar.”

A conclusão é de que as políticas públicas contra a dengue não terão mais época definida. “Portanto, o investimento em monitoramento e controle dos criadouros, reprodução e desenvolvimento do mosquito passa a ter que ocorrer ao longo de todo o ano, e não mais somente em épocas de chuvas”, alerta o estudo.