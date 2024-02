Um homem de 51 anos foi atingido com uma facada no pescoço na noite dessa sexta-feira (23/2), no bairro Eymard, região Nordeste de Belo Horizonte. Ele foi socorrido e levado para o Hospital João XXIII.

Câmeras de segurança flagraram o momento que a vítima estava dirigindo o carro, em sentindo oposto a outro veículo. De acordo com as imagens, o suspeito desce, vai em direção ao homem — que também saiu de seu veículo, e ambos começam a discutir.

Em menos de 15 segundos, o suspeito dá uma facada na vítima, corre em direção ao carro e foge.

O homem fica desorientado e anda pela rua com a mão no pescoço. Algumas pessoas passavam pelo local no momento do ocorrido e uma tenta ajudar.

A Polícia Militar foi acionada e, segundo o boletim de ocorrência, o homem estava consciente quando foi socorrido. Ele foi levado para o Hospital João XXIII em estado grave. O autor ainda não foi localizado.