A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, neste sábado (24/2), a abertura de mais 20 leitos na Unidade de Reposição Volêmica (URV) Venda Nova, para acolher os pacientes com arboviroses que precisam de hidratação venosa.

Segundo o Executivo municipal, desde o início do funcionamento do equipamento, em 5 de fevereiro, 158 pessoas já foram atendidas, encaminhadas de centros de saúde, CAAs e UPAs. Com ampliação, o local passa a ter 43 vagas.

Na próxima segunda-feira (26/2), o Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) do Barreiro passará a funcionar 24 horas, todos os dias. Na quarta-feira (28/2) será inaugurada a Unidade de Reposição Volêmica (URV) da mesma regional, que funcionará na Praça Modestino de Sales Barbosa, 100, Flávio Marques Lisboa.

Pessoas com sintomas de dengue, chikungunya ou zika, como dor atrás dos olhos, dor no corpo e articulações, além de febre ou manchas vermelhas pelo corpo, devem procurar assistência médica nos centros de saúde ou CAAs.

Veja as unidades específicas para atendimento de arboviroses:

Estes locais funcionam todos os dias.

REGIONAL BARREIRO

Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) - Barreiro (FUNCIONAMENTO 24 HORAS POR DIA A PARTIR DE 26/2)

Praça Modestino de Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa

Funcionamento: das 7h às 22h



Unidade de Reposição Volêmica (URV) - Barreiro (A PARTIR DE 28/2)

Praça Modestino de Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa

Funcionamento: 24 horas por dia



Unidade de Reposição Volêmica (URV) - Hospital Júlia Kubitschek

Rua Dr. Cristiano Resende, 2.745 - Milionários

Funcionamento: 24 horas por dia

REGIONAL CENTRO-SUL

Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) - Centro-Sul

Rua Domingos Vieira, 488 - Santa Efigênia

Funcionamento: das 7h às 22h

Unidade de Reposição Volêmica (URV) - Centro-Sul

Rua Domingos Vieira, 488 - Santa Efigênia

Funcionamento: 24 horas por dia

REGIONAL VENDA NOVA

Centro de Atendimento às Arboviroses (CAA) - Venda Nova

Rua Padre Pedro Pinto, 173 - Venda Nova

Funcionamento: 24 horas por dia

Unidade de Reposição Volêmica (URV) - Venda Nova

Rua Padre Pedro Pinto, 173 - Venda Nova

Funcionamento: 24 horas por dia

Veja os centros de saúde específicos para atendimento no fim de semana:

REGIONAL BARREIRO

Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa (Tirol)

Avenida Nélio Cerqueira, 15 - Tirol

Funcionamento: das 7h às 19h



Centro de Saúde Vale do Jatobá

Rua Luiz Leite de Faria, 171 - Vale do Jatobá

Funcionamento: das 7h às 19h

REGIONAL CENTRO - SUL

Centro de Saúde Carlos Chagas

Av. Francisco Sales, 1.715 - Santa Efigênia

Funcionamento: das 7h às 19h

REGIONAL LESTE

Centro de Saúde Vera Cruz

Praça Padre Léo Verheyen,36 (Antiga Praça Pedro Lessa) - Vera Cruz

Funcionamento: das 7h às 19h

REGIONAL NORDESTE

Centro de Saúde São Paulo

Rua Aiuruoca, 455 - Bairro São Paulo

Funcionamento: das 7h às 19h



Centro de Saúde Conjunto Paulo VI

Rua das Almas, 122 - Conjunto Paulo VI

Funcionamento: das 7h às 19h



REGIONAL NOROESTE

Centro de Saúde Santos Anjos

Rua Miosótis, 15 - Santo André

Funcionamento: das 7h às 19h

REGIONAL NORTE

Centro de Saúde Aarão Reis

Rua Waldomiro Lobo, 177 - Aarão Reis

Funcionamento: das 7h às 19h



Centro de Saúde Floramar

Rua Igaraúnas, 15 - Floramar

Funcionamento: das 7h às 19h

REGIONAL OESTE

Centro de Saúde Betânia

Rua Canoas, 678 - Betânia

Funcionamento: das 7h às 19h

REGIONAL PAMPULHA

Centro de Saúde Santa Terezinha

Rua Senador Virgílio Távora, 157 - Santa Terezinha

Funcionamento: das 7h às 19h

REGIONAL VENDA NOVA

Centro de Saúde Rio Branco

Rua Crisanto Muniz, 120 - Venda Nova

Funcionamento: das 7h às 22h



Centro de Saúde Jardim Europa

Rua Edimburgo, 140 - Venda Nova

Funcionamento: das 7h às 19h