Um motociclista de 45 anos perdeu uma das pernas numa colisão com um carro na manhã deste domingo (25/2), no sentido Rio de Janeiro do Anel Rodoviário. Quatro pessoas também ficaram feridas. O acidente ocorreu na altura do número 13.900, entre os bairros Jardim Montanhes e Glória, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros retornava de um outro acidente que havia atendido quando se deparou com o homem caído na pista, a motocicleta tombada e o veículo parado.

Os bombeiros solicitaram ajuda do Samu, que conduziu o motociclista para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII. Uma das vítimas que estavam no carro também foi levada para a instituição de saúde. Os outros três feridos reclamam de dores e não apresentavam nenhuma situação de gravidade.

O tráfego no local teve de ser interditado por cerca de 30 minutos, até a remoção do motociclista.