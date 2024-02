Celular apreendido pela Polícia Penal é do tamanho de uma tampa de caneta

A polícia procura por um advogado, que não teve a idade divulgada e deixou celular e maconha com um detento dentro do presídio de Frutal, na Triângulo Mineiro, nessa sexta-feira (23/2).

Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), o suspeito foi até a unidade para realizar um atendimento com o detento.

Após a conversa entre os dois, o advogado deixou o local. Os policiais penais suspeitaram da atitude dele, que estaria muito nervoso e teria saído da unidade com pressa. O homem esqueceu o próprio carro no estacionamento do presídio.

O preso foi revistado, e, com ele, foram encontrados 20 porções de maconha e um celular. Aos agentes, o rapaz disse que o advogado foi quem entregou o material.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. O advogado fugiu e não foi encontrado.