Um homem de 21 anos foi preso, e um menor, de 17, apreendido, na tarde deste sábado (24/2), suspeitos de terem atirado contra dois outros homens na Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O crime teria relação com uma disputa por pontos de venda de drogas do bairro.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas possuem 26 e 35 anos. Os militares foram acionados após moradores ouvirem os disparos e, ao chegar ao local, encontraram os rapazes feridos. O mais velho foi baleado na perna, e o outro, na barriga, no braço e no ombro. Eles foram encaminhados para o Hospital João XXIII, onde passaram por cirurgia.



Uma das vítimas identificou os suspeitos, ao apontar o endereço do menor de idade, encontrado escondido na casa dos pais.

Uma denúncia anônima levou os policiais até a casa do outro suspeito, que estava trabalhando no Bairro São Pedro.

Aos militares, os dois suspeitos negaram participação no crime. Mas testemunhas os reconheceram e apontaram que eles são conhecidos como membros da facção Curva do Swing, que atua no tráfico de drogas na região. O crime pode ter sido um acerto de contas.

Os dois suspeitos possuem passagens por crimes como tráfico de drogas e posse de arma de fogo. O suspeito mais velho já foi vítima de uma tentativa de homicídio.