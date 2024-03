Na manhã desta segunda-feira (11/3), o Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de um homem, de 40 anos, no Rio Glória, em Muriaé. As buscas estavam acontecendo desde sábado, quando o rapaz entrou na água para se refrescar. Segundo os bombeiros, ele apresentava sintomas de embriaguez.



No último ano, houve um aumento de 30% no número de mortes por afogamento em Minas Gerais. A grande maioria das vítimas é homem: 293. No ano passado, 33 mulheres morreram afogadas.





Cuidados ao entrar na água

O Corpo de Bombeiros também fez uma divisão das ocorrências pelos meses do ano. O maior número de casos ocorre nos períodos da primavera e verão.Janeiro: 42Fevereiro: 37Março: 23Abril: 28Maio: 16Junho: 9Julho: 16Agosto: 26Setembro: 32Outubro: 25Novembro: 45Dezembro: 27





O Corpo de Bombeiros tem uma cartilha para que o banhista não corra o risco de se afogar. Segundo o órgão, uma causa muito comum do afogamento é a embriaguez.



“Alcoolizado, o banhista irá enfrentar dificuldades até mesmo nas partes mais rasas. Então não deve utilizar bebida alcoólica em excesso e entrar no mar”, informou a corporação.



Os bombeiros também reforçaram que é preciso ter precaução ao tentar salvar alguém do afogamento. “Lance objetos para que a pessoa possa alcançar e se agarrar, como cordas, pedaço de galhos de árvore, step de carro, etc).



Outra dica dos bombeiros é para as pessoas que sabem nadar. “Não superestime a sua natação. Mesmo sabendo nadar, você pode ser surpreendido por uma onda, ou sentir câimbra e com isso cansar, e sofrer o afogamento”, reforçando que é preciso evitar situações perigosas.