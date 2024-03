Um idoso, de 63 anos, que era cadeirante e tinha as duas pernas amputadas, foi assassinado na tarde de domingo (10/3), em casa. O crime ocorreu em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A vítima foi localizada deitada em cima de sua cama, sem a camiseta e com várias perfurações provenientes, provavelmente, de facadas.



Câmeras de segurança, segundo informações do registro da Polícia Militar, registraram imagens de dois suspeitos, sendo que um entrou na residência para supostamente praticar o crime e o outro foi gravado parado do lado de fora da casa, provavelmente, vigiando. Em seguida, o suspeito que estava do lado de fora da casa é gravado entrando no interior da mesma e depois, as câmeras flagraram ele saindo do local, juntamente, com o principal suspeito. Eles estão foragidos.

Uma testemunha relatou para a PM de Uberaba que o suspeito de praticar o crime já havia ameaçado a vítima de morte várias vezes, porém, a mesma não havia registrado ocorrência relativa às ameaças.

Também consta no registro policial que o suspeito seria usuário de drogas e que frequentava a casa da vítima diariamente. A vítima, ainda conforme relato da testemunha, tinha um caso "amoroso" com o suspeito. Além disso, a testemunha disse que a vítima comprava drogas para ela e outros usuários de drogas, em troca de sexo.



No local do crime, foram apreendidos sete celulares e um notebook. Os aparelhos foram entregues para a sobrinha da vítima.