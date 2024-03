Uma história de traição e briga. O resultado foi um homem, Michael Jackson de Assis Almeida, de 31 anos, esfaqueado. Os autores da tentativa de homicídio, os irmãos Leandro Gil dos Santos, e Leonardo Gil dos Santos, estão presos.

Leandro e o irmão estavam na casa de um parente, no Bairro São José, Região Oeste de Belo Horizonte, de madrugada, quando Michael Jackson chegou ao local e chamou Leandro para uma conversa.

Ao sair na porta, percebeu que Michael Jackson estava com uma faca. Os dois se atracaram e Leonardo aplicou um “mata-leão” em Michael, enquanto Leandro pegou a faca e golpeou a vítima várias vezes.

Com ferimentos no abdômen, braços e pernas, Michael foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, onde permanece internado.

Motivo da briga

Leandro teria descoberto que a companheira o traía com Michael Jackson no período em que ele tinha ido trabalhar no Rio de Janeiro. E teria jurado vingança. Por isso, Michael alega ter ido tentar conversar com Leandro, para esclarecer o caso. Ele afirma que não teve qualquer relação com a mulher do autor.

Os irmãos Leandro e Leonardo foram levados para a delegacia, no Barreiro. Leandro teve a prisão preventiva decretada. Leonardo foi ouvido e liberado em seguida.