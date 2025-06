Duas pessoas morrem em acidente com três veículos na BR-040

Duas pessoas, que não tiveram a identidade divulgada, morreram em um acidente com três veículos na BR-040, altura da cidade de Paracatu, na região Noroeste de Minas. A ocorrência foi registrada na tarde dessa quarta-feira (4/6).

Os veículos envolvidos na batida são um carro, um caminhão e uma carreta do tipo bitrem. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro seguia na rodovia no sentido Cristalina quando bateu na lateral do cavalinho da carreta, que seguia no sentido contrário da pista, perdeu o controle e bateu de frente com o caminhão que seguia atrás.

A equipe médica da concessionária que administra a pista confirmou a morte dos dois passageiros do carro ainda no local do acidente.

Os condutores dos veículos de carga foram avaliados no local. Eles estavam conscientes, orientados, com sinais vitais estáveis e não foram encaminhados ao hospital.

As equipes da concessionária atuaram no controle do tráfego da rodovia, enquanto o Corpo de Bombeiros estabilizou os veículos envolvidos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a perícia técnica da Polícia Civil e a funerária de plantão foram acionadas. Após a liberação da cena pericial, os bombeiros realizaram o desencarceramento das vítimas e os corpos foram deixados com a Funerária São João.

As causas do acidente serão investigadas.