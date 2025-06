Adolescente flagrada com cigarro eletrônico agride a mãe

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Policiais da 3ª Delegacia de Polícia Civil (PCMG) de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, estão às voltas com um caso inusitado: uma adolescente agrediu a mãe e ainda teria dito à empregada da casa que iria matá-la.

A vítima tem 40 anos e, depois de ser agredida e escutar a ameaça de morte que teria sido feita pela filha, procurou pela Polícia Militar (PMMG), pedindo ajuda.

Tudo teria começado na manhã de terça-feira (3/6), quando a mãe foi chamada à escola da filha, pela diretora, que relatou ter flagrado a adolescente fumando um cigarro eletrônico.

A diretora tomou o cigarro da adolescente e o levou para sua sala. No entanto, revoltada, a adolescente invadiu a sala da diretoria e pegou o cigarro eletrônico novamente.

Na hora do almoço, ao chegar em casa, a mãe chamou a filha e tomou-lhe o cigarro eletrônico. Revoltada, a menina investiu contra a mãe, provocando ferimentos nos braços, pernas e pescoço da genitora. Em seguida, trancou-se no quarto.

À tarde, a empregada da casa contou à mãe que a adolescente teria feito uma jura de morte a ela, dizendo: “Isso não vai ficar assim, ela não vai viver muito tempo”.

Foi ao ouvir isso, que a mãe decidiu procurar ajuda da PM. Relatou, ainda, que a filha teria dito à diretora da escola que suspeitava estar grávida.

A adolescente também ameaçou sair de casa para morar com o pai, o que revoltou ainda mais a mãe, QUE tem uma medida protetiva contra o ex-companheiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia