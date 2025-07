Menino de 8 anos chama a polícia ao ver o pai batendo na mãe

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um garoto de apenas 8 anos foi o responsável por salvar sua mãe, de 35, no momento em que ela apanhava de seu marido, de 57. Ele pegou o telefone e chamou a Polícia Militar para o pai. O fato ocorreu no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (10/7).

Uma viatura foi enviada até a residência e lá os policiais foram recepcionados pela vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro.

A mulher contou que seu marido discutiu com ela no fim da madrugada e a agrediu, desferindo vários golpes com uma vassoura. Segundo os militares, a mulher tinha dores no ombro e na cabeça, além de inchaço nas mãos.

Os policiais encontraram a vassoura usada nas agressões na sala da casa. O cabo estava quebrado.

Enquanto os policiais tomavam o depoimento da mãe, o filho chamou um militar e contou que o pai sempre bate na mãe e que ele é usuário de crack.

Os militares se dispuseram a levar a vítima para a Casa da Mulher Mineira, mas ela recusou, alegando que tinha de levar o filho para a escola e que tinha, também, uma consulta dentária. O homem está desaparecido.