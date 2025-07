Polícia prende sobrinho que matou tio com facada no peito

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar um homem de 67 anos na Zona Rural de Senhora do Porto, região Leste do estado. A vítima era tio do suspeito, que tem 47 anos.

O crime, segundo as investigações, teve como motivação desentendimentos familiares. Depois de uma discussão banal, o suspeito atingiu o tio com uma facada. O idoso não resistiu ao ferimento e morreu cinco dias depois, no último domingo (6/7).

Segundo o delegado Matheus Barcelos Gomes, da Delegacia de Virginópolis, o caso gerou grande comoção na comunidade local, dada a brutalidade do crime e a motivação aparentemente insignificante.

Fuga e prisão

Logo depois de cometer o crime, o sobrinho fugiu para um sítio localizado em uma região conhecida como Córrego Beira Rio, ainda na Zona Rural de Senhora do Porto.

A partir da suspeita levantada, policiais civis das delegacias de Virginópolis e Guanhães foram até o endereço onde o homem foi preso. Com ele, também foram apreendidos dois celulares e objetos pessoais, os quais, segundo os investigadores, poderão contribuir para as investigações.

“A prisão e a conclusão da investigação é uma importante resposta à sociedade, principalmente em casos que chocam pela crueldade e banalidade dos motivos”, destaca o delegado.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Guanhães e, deverá ser encaminhado ao sistema prisional até esta quarta-feira (9/7).