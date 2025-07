BH: Aquário do zoológico tem visita noturna durante férias escolares

Quem busca uma programação divertida e educativa para as férias não pode perder a visita noturna ao Aquário do Rio São Francisco, que marca o início das atividades de férias na Zoológico de Belo Horizonte, localizado na Região da Pampulha. O evento, que acontecerá na próxima sexta-feira (11/6), das 18h30 às 22h, oferece uma oportunidade única de explorar o aquário temático de uma forma totalmente nova, com acesso especial a bastidores e curiosidades sobre a fauna e flora do Rio São Francisco.

Durante a visita, os participantes poderão percorrer os 22 tanques do aquário e observar de perto diversas espécies, incluindo o imponente surubim, um dos maiores peixes de água doce do Brasil, que pode atingir até 1,8 metros de comprimento. Além disso, a visita noturna se diferencia pela possibilidade de conhecer áreas internas do aquário, conhecidas como "bastidores", onde o público terá uma visão mais detalhada sobre o funcionamento do espaço e a dinâmica de cuidados com os animais.



Com cerca de 50 espécies de peixes do Rio São Francisco, o local possui diferentes espécies em exibição, como os dourados, pacus, matrinxãs e até algumas ameaçadas de extinção, que podem ser admiradas enquanto o público aprende sobre seus hábitos, ecossistema e os desafios que enfrentam na natureza.



Experiência interativa

Com o objetivo de proporcionar uma experiência inclusiva e acessível, aquário conta com recursos como audioguias e QR Codes espalhados por todo o espaço. Ao apontar a câmera do celular para os códigos, os visitantes poderão ouvir informações sobre as espécies presentes, além de interagir com jogos educativos e aprender mais sobre os hábitos, características e curiosidades de cada animal. Um dos destaques será o conteúdo informativo sobre a água do aquário, que permanece constantemente limpa, e explicações sobre o comportamento de alguns peixes que nadam em cardumes, entre outros.

Os visitantes também poderão descobrir o significado de algumas das esculturas localizadas ao redor do espaço, que têm um valor simbólico para a cultura do Rio São Francisco, um dos maiores e mais importantes rios do Brasil.

Serviço:

Data: Sexta-feira, 11 de julho

Horário: Das 18h30 às 22h (entrada permitida até 21h)

Local: Aquário do Rio São Francisco, entrada pela Avenida Antônio Francisco Lisboa, 450, Pampulha

Capacidade: 600 pessoas

Ingressos: R$ 10,15



Detalhes Importantes

A visita noturna será realizada com acesso restrito pela portaria da Avenida Antônio Francisco Lisboa, e, excepcionalmente, no dia 11 de julho, não será permitido o estacionamento nas dependências do aquário. Os visitantes também deverão fazer a inscrição para as visitas aos bastidores no local, com a orientação de educadores.



