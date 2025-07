Quais são os 5 parques que abrem a noite em BH?

2- Mirante do Mangabeiras - Funcionamento: Diariamente, das 8h às 21h (entrada permitida até às 20h30) Localizado no bairro das Mangabeiras, na região Centro-Sul, o Mirante do Mangabeiras oferece uma vista panorâmica incrível da cidade e do Parque das Mangabeiras. A área é uma importante reserva ambiental e, por isso, preserva a fauna e a flora da região Foto: Reprodução/Suziane Brugnara