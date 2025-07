Cortejo Junino relembra amores e movimenta Belo Horizonte neste domingo (6)

Com concentração no Mineirinho, o Cortejo Junino festejou amores, tradição e mineiridade pelas ruas da Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde deste domingo (6/7). A festa acontece tradicionalmente desde o ano de 1979 e, desta vez, seguiu em triciclos decorados pelo Conjunto Moderno da Pampulha, até a Igrejinha.

A festa contou com a participação de representantes de 20 grupos do Concurso Municipal de Quadrilhas e marcou o início das festividades do 46º Arraial de Belô. A edição deste ano é uma realização da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, com patrocínio da Caixa Econômica Federal, assinando a Cota Apresenta, e convênio com o Ministério do Turismo.

O amor junino foi relembrado por Douglas Fabiano, de 45 anos, e Josilane Carla, de 41. Os dois se conheceram no grupo "Feijão Queimado" e aproveitaram o Cortejo Junino para relembrar os bons tempos. "A gente se conheceu no Feijão Queimado e dançamos a vida toda juntos. Eu participei na quadrilha por uns 15 anos, e a Josilane dançava lá desde os oito anos de idade. Mas até hoje, o nosso coração é Feijão Queimado", contou Douglas, aos risos.

Casal Douglas Fabiano e Josilane Carla, que celebram o "amor junino" e relembram bons momentos no Cortejo Jair Amaral/EM/D.A. Press

"Viemos celebrar o nosso amor junino! Nós nos casamos e estamos juntos até hoje." O casal celebra sete anos de casamento.

A experiência do Cortejo foi vivida pela primeira vez pelo casal Mirian e Cristiano Corrodi. À reportagem, a costureira e modelista Mirian, de 53 anos, contou que descobriu a festa por sorte. “Assistimos à missa na igreja da Pampulha todos os domingos. Sempre que termina a missa, paramos para tomar água de coco e passear um pouco”, contou.

Casal Cristiano Corradi e Mirian Corradi, pela primeira vez no Cortejo Junino Jair Amaral/EM/D.A. Press

Assim, os dois se depararam com a festa, que já desfilava pelo conjunto. “Foi uma experiência única e maravilhosa, um espetáculo a céu aberto! Belo Horizonte é uma cidade acolhedora e rica de talentos e ritmos”, celebrou a modelista, que celebra 20 anos com o marido: “20 anos de muito amor!”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dada a largada das celebrações

O Cortejo Junino foi parte das celebrações que agitaram a capital neste final de semana. No sábado (5), cinco grupos de universidades belo-horizontinas ganharam o concurso Prato Junino, em uma celebração marcada por tradição e história.

Cortejo Junino marcou o início da 46ª edição do Arraial de Belô Jair Amaral/EM/D.A. Press Cortejo Junino marcou o início da 46ª edição do Arraial de Belô Jair Amaral/EM/D.A. Press Cortejo Junino marcou o início da 46ª edição do Arraial de Belô Jair Amaral/EM/D.A. Press Cortejo Junino marcou o início da 46ª edição do Arraial de Belô Jair Amaral/EM/D.A. Press Cortejo Junino marcou o início da 46ª edição do Arraial de Belô Jair Amaral/EM/D.A. Press Casal Cristiano Corradi e Mirian Corradi, pela primeira vez no Cortejo Junino Jair Amaral/EM/D.A. Press Cortejo Junino marcou o início da 46ª edição do Arraial de Belô Jair Amaral/EM/D.A. Press Casal Wesley Carvalho e Ludmila Lara, da Escola Tradição Mineira Jair Amaral/EM/D.A. Press Cortejo Junino marcou o início da 46ª edição do Arraial de Belô Jair Amaral/EM/D.A. Press Cortejo Junino marcou o início da 46ª edição do Arraial de Belô Jair Amaral/EM/D.A. Press Cortejo Junino marcou o início da 46ª edição do Arraial de Belô Jair Amaral/EM/D.A. Press Cortejo Junino marcou o início da 46ª edição do Arraial de Belô Jair Amaral/EM/D.A. Press Casal Douglas Fabiano e Josilane Carla, que celebram o "amor junino" e relembram bons momentos no Cortejo Jair Amaral/EM/D.A. Press Voltar Próximo

Um dos vencedores do concurso foi Cláudio Augusto, estudante belo-horizontino e líder de seu grupo no Centro Universitário UNA. Com o “Croquete Quilombo”, o jovem de 28 anos resgatou a história da tia-avó dele, Tuniquinha, que morreu recentemente aos 107 anos. “Ela era uma mulher negra, muito, muito forte, maravilhosa. O croquete foi uma releitura de um prato dela”, contou.

O Concurso Municipal de Quadrilhas acontece nos dias 11, 12,13, 19 e 20 de julho, no Mineirão.