Prato Junino: afro-gastronomia marca final do concurso em BH

A final do 6º Concurso Prato Junino reuniu estudantes de cursos de Gastronomia de Belo Horizonte no Mercado da Lagoinha, na manhã deste sábado (5/7). Nesta edição, o tema foi a afro-gastronomia da capital. Seis pratos foram premiados: Croquete Quilombo (Una), Dundun de Costela (Senac em Minas), Encantado de Preto (UniArnaldo), Angu do Céu (Estácio), Dengo de Belô (Faculdade Promove) e Angu de Costela (UniBH – Le Cordon Bleu). O evento foi promovido pela Belotur.

Um dos estudantes líderes vencedores foi Francisco Igo da Costa, cearense de 26 anos que ganhou o concurso representando a UniArnaldo com o “Encantado de Preto”. Com especiarias de cravo e canela, o brigadeiro promove a memória de religiões afro, com cocada tradicional branca feita artesanalmente com brigadeiro com calda de caramelo.

“É um simples brigadeiro em homenagem, valorizando a cultura e juntando conhecimentos da vida”, contou. O prato de Francisco traz consigo sua história. “Comecei a trabalhar na culinária na pandemia, que me fez mudar de carreira. Eu sou fotógrafo, e, quando começou a pandemia, já não tinham eventos acontecendo para que eu pudesse ter trabalhos. Sempre gostei da cozinha e resolvi fazer doce e vender na rua. Depois eu fui me especializando”, contou.

Hoje, Francisco estuda gastronomia na UniArnaldo e paga a mensalidade com o dinheiro de seu trabalho. De segunda a sexta, o estudante vende doces como brownies, brigadeiros e cones na porta da MRV, no Buritis, de 12h às 14h.

Outra memória resgatada foi a da família de Cláudio Augusto, estudante belo-horizontino e líder de seu grupo no Centro Universitário UNA. Com o “Croquete Quilombo”, o jovem de 28 anos resgatou a história da tia-avó dele, Tuniquinha, que morreu recentemente aos 107 anos. “Ela era uma mulher negra, muito, muito forte, maravilhosa. O croquete foi uma releitura de um prato dela”, contou.

À reportagem, Claudio contou que foi um desafio transformar o prato em uma versão para tantas pessoas, mas o processo foi “muito gostoso”. “Mudei umas cinco vezes, foi muito emocionante”. O estudante trabalha há muitos anos com a culinária, mas hoje trabalha como confeiteiro na Eu Que Fiz, na Savassi.



Os vencedores ganharam dólmãs personalizados e vão poder vender os pratos na Vila Gastronômica do Arraial de Belô 2025. O espaço, que atrai milhares de visitantes, funciona como vitrine para novos talentos da cozinha de BH.

A banca avaliadora foi formada por Dani Formigueiro, criadora do projeto “Empreendendo no Lar”; Douglas de Paula, comunicador e curador gastronômico; Luiza do Nascimento, social media do “Blog Casal Mil”; Tainá Moura, chef e consultora de restaurantes; e Stanley Albano, multiartista e chef do MandaK Nega, espaço que une culinária, performance e cultura.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conheça os pratos e equipes vencedoras do 6° Concurso Prato Junino:

Faculdade Promove: Dengo de Belô

Angu de fubá mimoso, ragu de costelinha, molho campanha quente de ora-pro-nóbis, finalizado com pipoca de torresmo.

UNIBH – Le Cordon Bleu: Angu de Costela

Angu mole com queijo canastra, costela bovina desfiada em seu molho, farofa crocante de amendoim e vinagrete de quiabo.

Fábio Melo, Flávia Baltazar e Vitor Martins celebram a vitória do "Angu de Costela", pela UniBH Jair Amaral/EM/D.A. Press

UniArnaldo: Encantado de Preto

Brigadeiro aromático com canela, cravo e cocada. Cobertura fina e crocante de açúcar cristalizado.

"Encantado de Preto", de Francisco Igo da Costa Jair Amaral/EM/D.A. Press

Centro Universitário Estácio: Angu do Céu

Pastel de angu recheado com copa lombo suíno desfiado flambado na cachaça, ora-pro-nóbis e requeijão de raspa. Acompanha molho de pimenta artesanal e molho à campanha.



Grupo vencedor do Grupo Universitário Estácio com o prato "Angu do Céu" Jair Amaral/EM/D.A. Press

Centro Universitário UNA: Croquete Quilombo

Croquete feito com fubá e milho, recheado com costelinha desfiada, dendê e canjiquinha. Acompanha vinagrete de quiabo ou molho de ervas com PANCs.

Grupo vencedor do Centro Universitário UNA com o prato "Croquete Quilombo" Jair Amaral/EM/D.A. Press

Faculdade Senac em Minas: Dundun de Costela

Bolinhos de carne de costela bovina cozida e desfiada, misturada à mandioca amassada, temperada com ervas e especiarias; cobertos com crosta de requeijão e parmesão temperado, empanado no biscoito de polvilho triturado, e fritos em imersão.