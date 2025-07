Arraial de Belô começa na próxima semana; confira programação

A programação completa da 46ª edição do Arraial de Belô foi anunciada pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta terça-feira (1º). A festa tem entrada gratuita e acontece a partir da próxima semana, nos dias 11, 12, 13, 19 e 20 de julho, no Mineirinho.

A PBH confirmou a presença de nomes da música popular brasileira, como as cantoras Fafá de Belém, Naiara Azevedo, Mariana Aydar e Paloma Marques. A dupla sertaneja Alan e Alex e o cantor Geraldo Azevedo também vão estar no evento.

Mas antes mesmo das datas oficiais, o Arraial toma conta das ruas de Belo Horizonte. Confira alguns destaques:

Blitzen juninas

Desde o último fim de semana, as blitzen juninas estão acontecendo com mais de 15 intervenções culturais espalhadas pela capital mineira. Caso esteja passando por pontos turísticos da capital nos próximos dias, você pode se surpreender com apresentações juninas nos locais.

Prato Junino

Neste sábado (5/7) acontece a revelação dos vencedores do 6º Concurso Prato Junino no Mercado da Lagoinha.

Cortejo Junino

O tradicional Cortejo Junino está programado para o próximo domingo (6/7). Os quadrilheiros juninos vão sair do Mineirinho com destino à Igrejinha da Pampulha, a partir das 13h.

Além da programação musical, a oficial vai contar com o tradicional Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas e a Vila Gastronômica.

Quadrilhas Juninas

As 15 quadrilhas do Grupo de Disputa e as 14 agremiações de Acesso vão se apresentar no primeiro fim de semana do evento. Já nos dias 19 e 20 de julho, entram em cena as 16 quadrilhas do Grupo Especial. De acordo com a PBH, as apresentações serão realizadas no interior do ginásio.

Vila Gastronômica

Organizada no espaço externo do Mineirinho, a Vila Gastronômica deste ano conta com a presença de bares do tradicional Mercado Central. Segundo a Prefeitura, os estabelecimentos Casa Cheia, Bar Mané Doido, Lá no Mercado Café, Bom Grill e Bar Zé da Onça vão estar com pontos de vendas na festa.

Os vencedores do 6º Concurso Prato Junino também vão ter seus pratos comercializados no local, com preços populares. A edição de 2025 homenageia a afro-gastronomia da cidade.

A programação completa pode ser conferida no Portal Belo Horizonte.

Planejamento de segurança

A Prefeitura de Belo Horizonte também anunciou reforço em serviços que garantem a segurança do público que estiver presente no arraial. O Executivo vai oferecer formação on-line para quadrilheiros e equipes que vão atuar na Vila Gastronômica da festa sobre o Protocolo Quebre o Silêncio. A medida foi criada em 2024, com o objetivo de orientar estabelecimentos sobre como auxiliar mulheres que se sintam em situação de risco.

As equipes do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e a Guarda Civil Municipal vão estar com atenção voltada para os cinco dias de evento. A equipe que atua no videomonitoramento da capital também será forçada, a partir do dia 11 de julho. Segundo a PBH, mais de 20 instituições vão manter equipes de plantão durante o festejo.

A Prefeitura ainda anunciou a contratação de 24 ambulâncias e 5 UTIs móveis destinadas ao local do evento. Em relação ao trânsito, a BHTrans planeja uma operação especial no entorno do Mineirinho. Na avenida Antônio Abrahão Caram terá uma área reservada para táxis e será disponibilizada a linha especial 55 (Mineirão/Savassi - Via Centro) para chegada e saída do evento.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice