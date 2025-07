PBH abre 98 vagas de estágio para Academias da Cidade

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu 98 vagas de estágio, nas Academias da Cidade, para estudantes de educação física. As inscrições podem ser realizadas no Banco de Estágio da PBH.

A bolsa oferecida é de R$ 849,96, com carga horária de quatro horas diárias, além de auxílio-transporte e direito a 30 dias de recesso por ano. A duração do estágio é de até dois anos. Para pessoas com deficiência (PCD), a permanência se estende até a conclusão do curso, com 10% do total de vagas reservadas para esse público.

As 98 vagas estão distribuídas para todas as 83 unidades de Academias da Cidade, espalhadas por todas as regiões da capital mineira. Acesse a página da prefeitura para consultar os endereços de cada uma delas e os horários de funcionamento. O cadastro só será concluído após o preenchimento completo do formulário e o recebimento do número de inscrição na prefeitura, a ser enviado para o endereço de e-mail informado pelo estudante.

Segundo a PBH, terão prioridade na seleção os candidatos que participam de programas sociais. E os primeiros inscritos têm mais chances de ser chamados.

Academias da Cidade

As Academias da Cidade oferecem gratuitamente atividades como ginástica, dança, caminhada, esportes e lutas, com objetivo para promover saúde, melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças, incentivando a prática regular de atividades físicas.

Atualmente, cerca de 15 mil usuários frequentam as 83 unidades distribuídas por todas as regiões da cidade. As aulas são realizadas três vezes por semana, com uma hora de duração cada, e são destinadas, preferencialmente, a maiores de 18 anos.