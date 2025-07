CNU 2025: edital com 3.652 vagas e taxa igual para todos é publicado; veja

O edital da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) foi publicado, na noite desta segunda-feira (30/6), em edição extra do Diário Oficial da União. As inscrições para o certame começam nesta quarta-feira (2/7) e seguem até 20 de julho.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 70, será igual para todos os cargos. Segundo a ministra Esther Dweck, a medida tem como objetivo tornar o valor da taxa mais acessível. O valor deve ser pago até 21 de julho. Haverá isenção para inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e beneficiários do FIES ou do ProUni.

O certame oferecerá 3.652 vagas em 32 órgãos da administração pública federal, organizadas em nove blocos temáticos, sendo 3.144 vagas de nível superior (incluindo 1.172 para provimento a curto prazo) e 508 de nível intermediário. As provas serão aplicadas em 228 cidades, abrangendo todas as unidades federativas.

Uma das principais novidades da segunda edição do CNU é a aplicação de provas (objetiva e discursiva) em dois dias. No primeiro dia, previsto para 5 de outubro, serão aplicadas as provas objetivas, para todos os candidatos e candidatas inscritos. Já no segundo, previsto para 7 de dezembro, serão realizadas as provas discursivas. Nessa etapa, realizarão as provas apenas os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para a segunda fase do concurso.

Ações afirmativas

Uma das novidades da segunda edição do CNU é que um conjunto de medidas voltadas à promoção da inclusão e da equidade no acesso ao serviço público foram implementadas. Confira:

Paridade de gênero na segunda fase

No CNU de 2025 está garantida a participação de pelo menos 50% de mulheres entre os classificados para a segunda fase do concurso, que é a prova discursiva. Se esse percentual não for atingido com base nas notas da prova objetiva, serão chamadas mais mulheres até que haja equilíbrio. Essa medida não retira a vaga de ninguém: todos os candidatos e candidatas que atingirem a nota mínima serão convocados normalmente. O que muda é que, quando necessário, serão chamadas mais mulheres, além do número previsto inicialmente, para garantir a paridade de gênero nessa etapa.

Ampliação e aperfeiçoamento da política de cotas

Os percentuais de reserva de vagas obedecem à legislação vigente, assegurando maior representatividade dos seguintes grupos.

25% para pessoas pretas e pardas

3% para indígenas

2% para quilombolas

5% para pessoas com deficiência (PcD)

Com isso, 35% das vagas estão destinadas a ações afirmativas, fortalecendo a presença de grupos historicamente sub-representados no serviço público

Sorteio para cargos com número reduzido de vagas

Para os cargos com menos de cinco vagas, foi adotado um sorteio eletrônico, realizado no dia 27 de junho, com resultado divulgado no site do MGI. Isso garante a aplicação proporcional das ações afirmativas também nesses casos, promovendo isonomia e inclusão em todas as etapas do concurso.

Sobre as provas

De acordo com o MGI, a prova objetiva será composta por 90 questões de múltipla escolha para nível superior (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos). Já a prova para cargos de nível intermediário contará com 68 itens (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos). As provas serão aplicadas no turno vespertino em horários diferentes, sendo:

Nível Superior: 13h às 18h (5h)

Nível Intermediário: 13h às 16h30 (3h30)

Já a prova discursiva para cargo de nível superior terá duas questões discursivas e serão aplicadas das 13h às 16h. Enquanto a prova para os cargos de nível intermediário contará com uma redação dissertativa-argumentativa e poderão ser realizadas das 13h às 15h.