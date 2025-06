UFU abre concurso para técnicos-administrativos com salários de R$ 4,9 mil

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Triângulo Mineiro, publicou edital de concurso público para preencher 13 vagas para cargos técnico-administrativos em educação. Os salários chegam a R$ 4,9 mil mais benefícios. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 2 e 17 de julho.

As oportunidades são para níveis de classificação médio/técnico e superior. No primeiro caso, a remuneração inicial é de R$ 3.029,90, com vagas para Técnico de Laboratório nas áreas de Análises Clínicas (1) e Saneamento (1), ambas para o campus de Uberlândia.

No caso de exigência de curso superior, a remuneração inicial é de R$ 4.967,04, com vagas para Administrador (1), Assistente Social (2) e Enfermeiro (6), com lotação em quaisquer dos campi da UFU.

O edital prevê ainda duas vagas para Médico/Medicina do Trabalho, com lotação em Uberlândia e vencimento de R$ 4.761,98.

A UFU reserva 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 30% para candidatos Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas (PPIQ).

Todos os cargos contam com um auxílio-alimentação no valor de R$ 1 mil para o regime de 40 horas semanais, além de outros benefícios. A carreira na UFU oferece o chamado Incentivo à Qualificação (IQ). Os percentuais variam de 10% a 75% sobre o vencimento básico, dependendo da titulação.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Inscrição e provas



As inscrições são pela internet, através do Portal de Seleção da UFU. A taxa é de R$ 90 para os cargos de nível médio/técnico e R$ 149 para os de nível superior. O pagamento deve ser efetuado até o dia 18 de julho de 2025. Candidatos inscritos no CadÚnico ou que sejam doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa entre os dias 2 e 9 de julho.

A seleção será meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, programada para acontecer no dia 24 de agosto na cidade de Uberlândia. Ela terá duração de 3 horas e será composta por 40 questões, divididas entre Língua Portuguesa, Noções de Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos, sendo esta última a de maior peso. Para ser aprovado, o candidato deverá acertar no mínimo 12 das 20 questões de Conhecimentos Específicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O gabarito preliminar será divulgado no dia 25 de agosto e o resultado final do concurso está previsto para 25 de setembro de 2025.