MG: Feirão de Empregos oferece mais de 8 mil vagas

Mais de 8 mil vagas de trabalho foram disponibilizadas nessa terça-feira (10/6), durante o 2º Feirão de Empregos promovido pelo governo de Minas Gerais. Realizado no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), no centro da capital, o evento reuniu trabalhadores em busca de reintrodução no mercado e atraiu cerca de 70 empresas de diversos setores, como comércio, serviços, indústria e construção civil.

A iniciativa, organizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), faz parte de um esforço para fomentar o emprego formal no estado. Desde 2019, Minas já acumula 981.224 novos postos de trabalho com carteira assinada, aproximando-se da meta de 1 milhão de vagas criadas.

Segundo o governador Romeu Zema, que acompanhou o evento, esse avanço reflete o bom momento econômico do estado, que apresenta atualmente a menor taxa de desemprego da série histórica. "Estamos muito próximos de atingir um marco importante: um milhão de pessoas empregadas formalmente. Isso representa mais dignidade, renda e qualificação para a população mineira", afirmou.

Além das ofertas, o feirão disponibilizou serviços gratuitos de orientação e qualificação. Por meio do programa Minas Forma, em parceria com o Senac Minas, os participantes tiveram acesso a rodas de conversa, cadastros em cursos profissionalizantes e encaminhamentos para oportunidades de capacitação. O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MG) também esteve presente, prestando apoio na emissão de Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e cadastros de vagas.

Destaque foi dado às oportunidades voltadas para jovens, com áreas específicas para programas como o Jovem Aprendiz. Muitos candidatos, como o estudante Lucas Felipe da Silva, de 18 anos, demonstraram entusiasmo com as possibilidades abertas pelo projeto. "Já fiz uma entrevista e estou confiante de que será meu primeiro emprego na área de informática", contou.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, celebrou o crescimento da iniciativa em relação à edição anterior. "Conseguimos mais que dobrar o número de vagas e também aumentar significativamente o número de empresas participantes. Isso demonstra o compromisso contínuo do governo de Minas com a geração de oportunidades", destacou.

Dados do mercado

O cenário geral do mercado de trabalho mineiro reforça o otimismo do governo. Dados recentes do Novo Caged apontam que o estado criou 105.584 empregos formais apenas em 2025. O mês de abril registrou 29.083 novas vagas, o melhor resultado para o período desde o início da série histórica, em 2020.



*Estagiária sob supervisão do Humberto Santos