MG: plataforma anuncia novas vagas com salários a partir de R$3 mil

Uma plataforma de empregos anuncia novas vagas em Minas Gerais. As oportunidades são para cargos de analista e inclui áreas como financeiro, contabilidade, logística, comercial e recursos humanos.

A empresa de tecnologia Catho é responsável pela plataforma que disponibiliza as vagas. Segundo a companhia, o portal conta com o cadastro de mais de 13 milhões de currículos e mais de 100 mil contratantes à procura de profissionais por ano. São mais de 3.600 vagas para todo o estado.

Ainda de acordo com a plataforma, aqueles que estão em busca de uma oportunidade podem filtrar as vagas disponíveis no site em algumas categorias como o setor, modelo de trabalho e tipo de contrato.

As vagas contam com salários a partir de R$ 3 mil e podem conter benefícios como vale transporte, vale refeição e assistência médica, segundo a empresa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os interessados podem acessar gratuitamente a plataforma on-line da Catho ou instalar o aplicativo e cadastrar seu currículo.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino